فيروس خارق يهدد مستخدمي أندرويد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه مستخدمو أندرويد تهديداً من فيروس تم اُكتشافه مؤخرا وهو مختبئٌ في المتجر الإلكتروني "غوغل بلاي".



وقال باحثون في أمن الإنترنت في الشركة الأمريكية "سيسكو" إنه يمكن للفيروس السيطرة على الجهاز الضحية والتكيف معه لاكتساب قدرات ضارة جديدة.

وأطلق على البرنامج الضار الجديد اسم "GPlayed"، من قبل مجموعة "Talos Intelligence Group" داخل شركة "سيسكو".

ويتخفى الفيروس مع رمز تطبيق يشبه إلى حد كبير متجر غوغل بلاي، والذي يطلق على نفسه اسم "Google Play Marketplace".

وبمجرد تنزيله على هاتف الضحية الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، فإنه يمنح المتطفلين القدرة على تحميل الشيفرات والبرمجيات الضارة عن بعد.

ووفقا لـ"Talos Intelligence Group"، فإن جزءا واحدا من الشيفرة يوفر "سيطرة كاملة تقريبا على الجهاز"، بشكل يشبه خدعة "حصان طروادة".

ولعل الميزة الأكثر إثارة للقلق من الفيروس "GPlayed" هي أن بإمكانه فعل أشياء كثيرة في آن واحد، حيث يمكنه التجسس وسرقة البيانات المصرفية وأيضا مراقبة موقع الجهاز.

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