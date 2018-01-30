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إل جي تطرح أحد أفضل الهواتف في العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

طرحت شركة إل جي للصناعات التكنولوجية منذ مدة هاتف "V30+" الذي صنف كواحد من أفضل الهواتف المطروحة في الأسواق.

ويتميز الهاتف بشكله الأنيق وجودة المواد التي تدخل في تصنيعه ومواصفاته الفريدة، ومن أهمها:


- المعالج: ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 835.

- معالج الرسومات: Adreno 540.

- الشاشة: من نوع OLED بدقة عرض(QHD+ (2880х1440 بيكسل وأبعاد "18:9" محمية بطبقة زجاج مقاوم للصدمات والخدوش "Corning Gorilla Glass 5
- الكاميرا الأساسية: مزدوجة قادرة على التصوير بدقة "4К" وتتكون من عدستين: إحداها بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة بمقاس f/1.6، والأخرى بدقة 13 ميغابيكسل بفتحة f/1.9.

- الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميغابيكسل بفتحة "f/2.2"
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM" يمكن استخدام أحدهما لبطاقة الذاكرة الخارجية.

- بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير.

- الأبعاد: (151,7х75,4х7,3) ملم.

-الوزن: 158 غراما.

- نظام التشغيل: Android 7.1.2 Nougat، مع واجهة (LG UX 6.0+).
 
 

 

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