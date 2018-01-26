دراسة: تراجع المخاوف من السيارات ذاتية القيادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت دراسة أميركية تزايد نسبة السائقين الذين أصبحوا يرحبون بفكرة وجود سيارات ذاتية القيادة على الطريق، رغم أن فكرة التخلي عن قيادة السيارة لصالح نظام كمبيوتر ما زالت صعبة بالنسبة للكثيرين.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «أيه.أيه.أيه» لتأجير وخدمات السيارات في الولايات المتحدة أن 63% فقط من السائقين الأميركيين قالوا إنهم سيشعرون بالخوف في حال ركوب سيارة ذاتية القيادة.

ورغم أن النسبة ليست قليلة، لكنها أقل كثيرا من النسبة التي أظهرها المسح الذي أجري أوائل العام الماضي وكانت 78% من السائقين.

وبحسب الدراسة الجديدة، فإن 20 مليون سائق أميركي إضافي سوف يكون لديهم الثقة في السيارة ذاتية القيادة مقارنة بالعام الماضي.

وقال 73% من النساء إنهن يشعرن بالخوف من ركوب سيارة ذاتية القيادة، مقابل 52% فقط من الرجال يشعرون بنفس الخوف.

وكان جيل الألفية الأكثر استعدادا لقبول فكرة السيارة ذاتية القيادة، حيث قال 49% فقط من الشباب إنهم يخشون ركوب سيارة ذاتية القيادة، مقابل 73% منهم قالوا ذلك في العام الماضي.

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