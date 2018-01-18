قرصنة "مزدوجة" لمستخدمي آبل

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المحدة (وكالات)



أعلنت شركة ESET في بيان صحفي أن مستخدمي أجهزة آبل تعرضوا إلى هجمة قرصنة جديدة، وأوضح الخبراء أن هذه الهجمات تستخدم طريقة الإرسال المزدوج بهدف سرقة المعلومات الشخصية. ففي البداية، يتلقى المستخدمون رسائل وهمية تتضمن إشعارا بشراء سلعة في App Store، مع أن الشخص لم يفعل ذلك.

وتتضمن هذه الرسائل فتح الملف المرفق مع "إيصال" يؤدي إلى موقع وهمي. وبعد إدخال معرف آبل ومفتاح الموقع الوهمي، يُطلب من الشخص تحديث البيانات المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى سرقتها لاحقا، وبغض النظر عن قيام المستخدم بشكف البيانات المطلوبة، فإنه يستلم رسالة وهمية ثانية من قسم الخدمات التقنية، تطلب منه إدخال المعلومات الشخصية مرة أخرى للضرورة.

لذلك تنصح شركة ESET بالحذر من هذه الرسائل التي تطلقها جهات مشبوهة، وقد تحتوي على كلمات عامة مثل "عزيزي الزبون" ومرفقات غريبة، بدلا من التوجه إلى الشخص باسمه الذي قام بتسجيله مسبقا على حسابه في شركة آبل.

والى ذلك ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جماعة صينية لحماية المستهلك طلبت من شركة أبل معلومات بخصوص بطء نسخة أقدم من أجهزة آي فون بعد تحديثات لنظام التشغيل، وإنها طلبت رداً قبل يوم الجمعة، وقال شينخوا إن طلب مجلس المستهلكين في شنغهاي جاء استجابة لإفادات من المستهلكين بأن أجهزة آي فون الأقدم أصبحت بطيئة بعد تحديث برنامج التشغيل إلى النسخة الجديدة

وأضافت شينخوا أن المجلس طلب في رسالة بعث بها إلى شركة أبل يوم الاثنين تفسيراً للبطء ومعلومات عما تعتزم أبل عمله لإصلاح المشكلة.

وأقرت شركة أبل في ديسمبر (كانون الأول) بأن برنامج آي فون يمكن أن يتسبب في بطء بعض الهواتف التي تعاني من مشكلات تتعلق بالبطارية واعتذرت عن هذه المشكلة.، وخفضت كذلك تكاليف استبدال البطاريات وقالت إنها ستغير برنامج التشغيل الخاص بها لتبين للمستخدمين ما إذا كانت بطاريات هواتفهم تعمل بشكل جيد، وقال مجلس المستهلكين، وهو منظمة غير حكومية، إنه تلقى 2615 شكوى بخصوص منتجات وخدمات أبل في عام 2017 مقابل 964 شكوى في عام 2015..

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