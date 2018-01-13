شاشات غوغل "تنطق" قريبا!

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

في خطوة لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف، اشترت غوغل مؤخرا شركة "Redux" البريطانية التي تطور تقنيات تجعل الشاشات تعمل كمكبرات الصوت. وبالرغم من عدم صدور أي تصريحات رسمية من "Redux"، إلا أن بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية أكدت "أنها باعت أسهما لغوغل، في ال 13 من شهر كانون الاول ديسمبر الفائت. كما أن الموقع الرسمي لها متوقف عن العمل حاليا، أما الصفقة حول بيع الأسهم لعملاق التكنولوجيا الأمريكي فقد تمت في أغسطس العام الفائت".

وفيما يتعلق ببعض ممتلكات هذه الشركة البريطانية وحساباتها وأسهمها، فكان قد ذكر في حسابها على شبكة "LinkedIn" سابقا أنها تملك أكثر من 178 براءة اختراع تتعلق بشؤون التقنيات الحديثة. وفي شهر مارس 2017، استطاعت أن تجذب استثمارات وتمويلا بنحو 5 ملايين دولار، من صندوق "Arie Capital" وغيره من المؤسسات المهتمة بالتكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "Alphabet" القابضة المالكة لغوغل استحوذت في السنوات الأخيرة على الكثير من الشركات التي تطور تقنيات فريدة من نوعها، ومن المتوقع أن يساعدها استحواذها على "Redux" مؤخرا، على إنتاج هواتف قادرة على إصدار الأصوات من الشاشات، الأمر الذي لن يستلزم تزويد تلك الهواتف بمكبرات صوت، وسيوفر مساحة أكبر في الهاتف لتزويده ببطاريات أكبر وتقنيات قد تحسن من أدائه وقدراته بشكل ملحوظ.

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