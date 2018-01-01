إحذر من هذه الأجهزة.. قد تتحول إلى "جواسيس" داخل بيتك

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إذا كنت تحصن منزلك من كل أدوات التجسس، وتحاول تفاديها بكل الطرق.. فهذا لا يعني أنك لست محاطا ببعض الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها يمكن أن تتحول إلى جواسيس صغيرة تتواجد بقربك بشكل دائم..



هل تجنبت الأجهزة الصوتية؟.. هذا إجراء رائع لكن لا يعني أنك في منآى عن التجسس.. وهذا الدليل: لأن التجسس لم يعد في أيامنا أمرا صعبا نهائيا، ونتيجة للطفرة الرقمية، فيمكن أن يتم وضع جهاز تنصت في أماكن صغيرة جدا لا تخطر على البال، ولا يمكنك أن تشك ف أمرها نهائيا..

مثلا: يمكن أن يحوي محول التوصيل الكهربائي ميكروفزنا، بطارية وشريحة، وبذلك يصبح جهاز تجسس كامل، وبذلك تكون جاهزة ليتم التحكم فيها من أي نقطة في العالم.. أي تشغيلها وإطفاؤها.

ورغم ذلك يسهل على التكنولوجيا كشفها بسهولة، فأي تقنية توجد بها ثغرات هينة الاكتشاف، فهناك كاسحات يمكن أن تدل الناس على مكان تواجد هذه الأجهزة الجسوسة، فإذا كان لديك أدنى شك، عليك اللجوء فقط إلى هذه الكاسحات، قفد شهدت في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا خصوصا بعد سهولة دس أجهزة التجسس وإنتهاكها لخصوصية الأشخاص..

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