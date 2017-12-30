ثلوج بنفسجية تفاجئ الروس في مدينة "بطرسبورغ"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (إنترفاكس)

هل تتوق لمنظر تساقط الثلج؟.. إنه فعلا لمنظر خلاب يعطي انطباعا خاصا في النفس! لا أحد ينكر جمال فصل الشتاء وخصوصا إذا كان في بلد تشتهر بالصقيع وبجمال شتائها.. ما رأيك في روسيا؟

إنها فكرة جيدة.. إذا كنت من عشاق الثلج.. ليس هذا فقط فستصادف أغرب ظاهرة في حياتك، ففي مدينة "بطرسبورغ" الروسية عثر على آثار ثلج أزرق بنفسجي اللون، لهذا السبب قام الخبراء في إدارة في إدارة "روس بريرود نادزور" أي (الرقابة على الطبيعة) بتحليل تلك الظاهرة الغريبة التي لم يعهدها الروس من قبل!

في هذا الخضم أكدت، وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن الثلج الذي عثر عليه على أرصفة شوارع المدينة يحمل لونا أزرق فاتح أي قريب من اللون البنفسجي.. وهو ما تم العثور عليه أمام بناية مهجورة..

وبحسب موقع "إنترفاكس" فإن سقوط الثلج الملون لا يعد بالشيء الغريب في روسيا، فقد سبق وسقط ثلج أزرق عام 2015 في مدينة "تشيليابينسك" بإقليم الأورال الروسية.. وأرجع العلماء بروسيا، سقوط هذا النوع من الثلوج إلى الرياح الموسمية التي أتت بجسيمات تختلط بالثلوج المتساقطة فيالهواء فتنزل الى الأرض عبارة عن حبات ثلج ملونة..

اقرأ أيضا:

الثلوج تتساقط على طوكيو بعد 54 سنة! (صور)

طائرة عملاقة تتحدى الثلوج في "دالاس"





