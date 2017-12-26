دراسة: أول عملية تمثيل ضوئي نباتي حدثت منذ 1.25 مليار سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت دراسة علمية، أن أول عملية تمثيل ضوئي في النباتات حدثت لأول مرة منذ 1.25 مليار سنة مضت، وذلك من خلال تحديد حفريات طحالب، يُعتقد أنها الأقدم في العالم من النباتات والحيوانات الحديثة. وقال جالين هالفرسون، أستاذ بقسم علوم الأرض والكواكب بجامعة ماكجيل، إن نتائج الدراسة ستمكن العلماء من إجراء تقييمات أكثر دقة للتطور المبكر لنواة الكائنات الحية الخلوية التي تشمل النباتات والحيوانات.

وقال باحثون بجامعة مكيجل الكندية، إن نتائج الدراسة يُمكن أن تحل الغموض الذي طال أمده على مدى عصر الطحالب المتحجرة (بانجيومورفيا بوبيسنس) التي اكتشفت لأول مرة في الصخور في القطب الشمالي بكندا في عام 1990، ووضعت التقديرات السابقة لأول عملية تمثيل ضوئي للنباتات ما بين 720 - 1.2 مليار سنة مضت.

فحص الباحثون عينات من الصخر الزيتوني الأسود من طبقات الصخور التي احتوت على حفريات "بانجيومورفيا بوبيسنس"، والتي تعود إلى المنطقة الوعرة في جزيرة "بافين" النائية، من أجل تحديد العمر الدقيق للكائن المجهري، واستخدموا تقنية يرجع تاريخ تطبيقها على نحو متزايد إلى الصخور الرسوبية، وأنها قررت أن الصخور تعود إلى 1.047 مليار سنة.

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