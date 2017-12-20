ماذا كشف مسؤول الفضائيين بعد الإستقالة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



في مرات عديدة نصدم لوجود أخبار تتحدث عن إمكانية نزول كائنات فضائية لكوكب الأرض، كما أن هناك أفلام هوليودية عدة تتنبأ بذلك، لكنها تظل مجرد سيناريوهات وحبر على ورق.. وتخيلات من وحي المخرجين وكتاب سيناريوهات الأفلام..

هذا الطرح لم يعد تخيلا، فقد أكد "لويس إليزوندو" وهو المسؤول السابق عن الفضائيين في البنتاغون، على أن كائنات فضائية نزلت إلى الأرض، وأكد بالأدلة أن هناك مخلوقات تشارك البشر كوكب الأرض، يجب فقط البحث للوصول لها بدقة..

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وقد احتج "إليزوندو " عن السرية الذي تحيط البرنامج الذي كان مسؤولا عنه بوزارة الدفاع الأمريكية، وأكد أنه على الدولة الوصول إلى دليل وجود هذه الكائنات، في الوقت الذي أصر على أنها تزور الأرض على الدوام..

الجدير بالذكر، أن مقطع فيديو نشر مؤخرا من قبل الجيش الأمريكي، ظهر فيه كائنا بطول 40 قدما قبالة ساحل كاليفورنيا يتحرك بسرعة جنونية.

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