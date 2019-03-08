الإمارات تستضيف العالم في أولمبياد خاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبوظبي 2019 ، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع في الإمارات ، واللجان المنظِمة لبرنامج المدن المضيفة في كل إمارةٍ من إمارات الدولة السبع ، لاستضافة العالم من ال 8 إلى ال 11 من شهر اذار مارس الجاري .

ويمثل برنامج المدن المضيفة ، المُرافق للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أكبرَ برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

ويعد هذا البرنامج المرحلة الأولى بالنسبة للوفود الزائرة والرياضيين بعد وصولهم إلى الإمارات للمشاركة في الألعاب العالمية، حيث سيتعرفون على الثقافة الغنية التي تزخر بها الدولة والتاريخ العريق في الإمارات قبيل مشاركتهم في الألعاب العالمية.

ومن خلال برنامج المدن المضيفة، سيحل ما يقارب 11000 ضيف من الرياضيين والمدربين وأفراد العائلات من أكثر من 190 دولة في ضيافة الإمارات السبع في الدولة.

وستمضي الوفود ثلاثة أيام في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، لتتعرف على التقاليد الإماراتية وطبيعة الحياة الحقيقية في الدولة.

وفي تصريح لها، قالت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة لجنة التراث والمجتمع في اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية: "الجميع في الإمارات سعداء ويترقبون وصول رياضيي الأولمبياد الخاص، ويتطلعون للترحيب بهم في بلدهم ومجتمعهم وبيتهم الثاني".

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