بعد عودته لمدريد .. زيدان يتقاضى نصف راتب سيميوني

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة آس)

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الراتب الجديد للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته إلى قيادة فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة ”آس“ الإسبانية في تقرير لها نقلًا عن صحيفة ”إل كونفيدنشال“ أن زيدان سيحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو، إضافة إلي المكافآت.

وأضافت الصحيفة أن راتب المدرب الفرنسي سيرتفع تدريجيًا حتى نهاية عقده في شهر يونيو من عام 2022.

وقالت الصحيفة أن راتب زيدان يبلغ نصف ما يتقاضاه المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي يحصل على 24 مليون يورو سنويًا.

وأضاف التقرير أن راتب زيدان الجديد لم يقترب من راتب البرتغالي جوزيه مورينيو والذي كان مرشحًا لتولي قيادة الميرنغي أيضًا، حيث يبلغ راتب ”سبشيال وان“ حوالي 20 مليون يورو سنويًا.

يذكر أن راتب زيدان في ريال مدريد قد شهد زيادة تدريجية خلال 4 سنوات، حيث بلغ 2.5 مليون يورو عندما تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم بلغ 5.5 مليون يورو عقب الفوز باللقب الحادي عشر في دوري أبطال أوروبا.

وفي آخر مواسم زيدان مع ريال مدريد بلغ راتبه 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

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