ليفربول يدرج تشامبرلين في قائمة دوري الأبطال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أدرج نادي ليفربول الإنجليزي لاعب وسطه الأنجليزي أليكس تشامبرلين في القائمة التي تخوض الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان تشامبرلين قد تعرض للإصابة في أبريل الماضي, خلال مواجهة روما بنصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت دور المجموعات في الموسم الحالي.

وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي عن عودة لاعب الوسط الإنجليزي إلى قائمة الفريق في البطولة، بعد اقتراب تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

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