الحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حكم القضاء الإسباني على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية تصل إلى حوالي مليوني يورو.

وبدلاً من ذلك سيتم استبدال عقوبة السجن لمدة سنة واحدة بغرامة قدرها 182.500 يورو.

الحكم جاء كجزء من صفقة مع النيابة العامة المالية في إطار قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا كمدرب لنادي العاصمة ريال مدريد.

وتولى مورينيو الإشراف على ريال مدريد بين 2010 و2013، وتتوزع الضريبة المتهم بالتهرب منها بنسبة 1,6 مليون عن عام 2011، و1,7 مليون عن 2012.

وملاحقة مورينيو تأتي في إطار إجراءات القضاء الإسباني التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم، وقد سبق لنجمي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليا البرتغالي كريستيانو رونالدو أن توصلا إلى اتفاق مشابه مع القضاء الإسباني.

واتهم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الذي قاد التحقيق، مورينيو بـ"اخفاء 12 مليون يورو عن الضرائب في حساب في سويسرا باسم شركة وهمية مسجلة في الجزر العذراء البريطانية".

وأكد الاتحاد أن مورينيو خضع لتفتيش ضريبي في إسبانيا وجرى تصحيح الرقم ليصبح 4,4 ملايين يورو بما فيها الغرامات.

وأحرز مورينيو خلال ثلاثة مواسم من الاشراف على ريال مدريد، بطولة الدوري الإسباني 2012 وكأس إسبانيا2011.

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