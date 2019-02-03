البرتغال ترد على إشاعات سحب الأوسمة الشرفية من رونالدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

لم يتوقف سيل الشائعات حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة البرتغالية بحق مواطنها اللاعب كريستيانو رونالدو منذ إدانة القضاء الإسباني له بالتهرب الضريبي في الفترة التي قضاها هناك عندما كان لاعبًا بصفوف فريق ريال مدريد.

فكان السؤال الأكبر، هل سيجرد رونالدو من أوسمته الشرفية التي وهبتها له البرتغال ؟

الرد جاء في الـمذكرة المرسلة من قبل الرئاسة البرتغالية، التي أكدت أن مجلس الأوامر الشرفية البرتغالية قرر عدم سحب الأوسمة التي حصل عليها «الدون» تكريمًا له على ما قدمه لبلده، مشيرًا إلى أن وضع اللاعب لا يتناسب مع الفرضيات الواردة في القانون الذي يبرر فتح قضية لتقييم تجريد اللاعب من الأوسمة الشرفية التي نالها.

جدير بالذكر أن رونالدو حصل على وسام «إنفانتي دون هنريكي، وهو الوسام الأرفع في البلاد، عام 2014، ووسام «الشرف»، والذي تقلده عام 2016 إثر التتويج ببطولة أمم أوروبا التي أقيمت العام نفسه في فرنسا.

ومنذ أن انضم «الدون» إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2003، وبعد ذلك التوقيع مع ريال مدريد واللعب رفقته لتسعة مواسم، تحول إلى الأشهر في البرتغال بدون منازع.

ووقع رونالدو على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية خلال الأسبوع الماضي وحُكم عليه بـالسجن لمدة 23 شهرًا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو لتهربه من دفع 5.7 مليون يورو إلى وزارة المالية الإسبانية في الفترة ما بين عامي 2010 و2014.

اقرأ أيضاً :

رونالدو يطوي صفحة تهربه الضريبي بقبول العقوبة.. سجنٌ وغرامة!

توتنهام يتفوق على مان سيتي في البريميرليغ