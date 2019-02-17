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الريال يستفيق على كابوس الهزيمة من جيرونا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خسر فريق ريال مدريد الإسباني من ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

تلك الهزيمة المفاجئة تعد السابعة للفريق الملكي في الدوري هذا الموسم، حيث فشل في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية.

وبتلك النتيجة تراجع الريال للمركز الثالث فيما تقدم أتليتكو مدريد للوصافة .

التعرض لـ 7 هزائم في الدوري بموسم واحد سجّل كارثي لم يعشه ريال مدريد منذ موسم 2008\2009

كما فشل مهاجمه كريم بنزيمة الذي خاض مباراته رقم 300 في الدوري الإسباني مع ريال مدريد-، تعديل النتيجة لصالح فريقه

بنزيمة صار اللاعب رقم 21 الذي يخوض 300 مباراة مع ريال مدريد في الدوري، والأجنبي الثالث بعد روبيرتو كارلوس ومارسيلو.

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#رياضة #الدوري الأسباني #جيرونا #ريال مدريد

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