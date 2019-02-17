زوجة ايكاردي تهدد انتقاله لريال مدريد

أخبار الآن | فرنسا - باريس (وكالات)

كشفت تقارير صحفية السبت، بأن نادي ريال مدريد رفض التعاقد مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلانو الإيطالي بسبب سلوك زوجته.

وارتبط اسم إيكاردي بالانتقال إلى النادي الملكي خاصة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن تصرفات زوجته ووكيلته، واندا نارا، كانت وراء تراجع ريال مدريد عن اتخاذ تلك الخطوة.

ويعيش إيكاردي أوقات صعبة في الآونة الأخيرة بعد أن قرر ناديه الإيطالي سحب شارة القيادة منه بشكل علني، وذلك بسبب مماطلته في مفاوضات تجديد العقد والمغالاة في مطالبه المالية، فضلا عن دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس.

وأوضحت الصحيفة أن موسم إيكاردي تدهور بشكل مفاجئ بسبب زوجته، التي تمثل اللاعب أمام إدارة إنتر ميلانو، وهي السبب وراء توتر العلاقة بين الطرفين.

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