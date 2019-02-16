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غوارديولا يقدم إعتذاره لرياض محرز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سبب غياب رياض محرز في المباريات الأخيرة مع فريقه، وأضاف بأنه السبب وراء عدم مشاركته بشكل أساسي.

واعتذر غوارديولا مبدياً حزنه ومسئوليته عن عدم مشاركة اللاعب الجزائري بالرغم من جاهزيته، وأرجع سبب ذلك لكثرة عدد اللاعبين في مركزه 

وأكمل "هو شخص نحن سعداء بوجوده، لكن مع الأسف أنا لست لطيفا معه، وفي الحقيقة لا أستطيع منحه دقائق المشاركة التي يستحقها، لذلك أنا أسف له، هذا ما أستطيع قوله".

جوارديولا أكد أن رياض محرز ورغم غيابه عن المشاركة كأساسي، لكنه سيكون جاهزا وفي أعلى مستوى له حين يتواجد مثل باقي أعضاء الفريق، فقال "أنا لست عادلا في الحقيقة لأن محرز إذا شارك في نفس عدد الدقائق التي شارك فيه زملاءه، لكان الآن في نفس المستوى "الأعلى" الذي يمر به اللاعبون الذين يشاركون بشكل أساسي .

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#الدوري الإنجليزي الممناز #رياضة #مانشستر سيتي #غوارديولا

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