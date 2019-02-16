غوارديولا خائف من مواجهة كاونتي

أخبار الآن | مانشستر - بريطانيا - (وكالات)

قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يتوقع أن يعاني فريقه عندما يواجه نيوبورت كاونتي، أحد فرق الدرجة الرابعة، في الدور الخامس لكأس الاتحاد السبت.

وصرح غوارديولا في مؤتمر صحفي، بأن فريقه سيواجه مشاكل لأن لاعبي كاونتي أطول وأقوى، وطالب لاعبيه بضرورة التأقلم مع أرضية ملعب رودني باراد.

وتصدر مايكل فلين مدرب نيوبورت، الذي يحتل حاليا المركز 15 في دوري الدرجة الرابعة، عناوين الصحف حين أطاح بفرق كبيرة من كأس الاتحاد وفاز على ليستر سيتي وميدلسبرة.

ونقلت رويترز المدرب الإسباني قوله: "استعددنا للمباراة ونكن كل الاحترام للمنافس الذي خاض مسيرة رائعة في البطولة، وانتصر على ليستر سيتي وميدلسبرة. ما أنجزوه كان رائعا".

وأضاف "نحن مستعدون للمباراة فهذه ليست المرة الأولى التي نخوض فيها مباراة في الكأس خارج أرضنا في مواجهة منافس من درجة أدنى. لكنني أؤكد لكم أننا سنخوض المباراة بمنتهى الجدية".

واعتادت تشكيلة سيتي، التي تضم لاعبين يقدرون بملايين الجنيهات على خوض مباريات على الأرضية الجيدة بملعب الاتحاد، وغيرها من ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن هذه التشكيلة ستواجه اختبارا حقيقيا على أرض استاد رودني باريد وهو ملعب نيوبورت كاونتي، إضافة لفريقين آخرين للرجبي في ويلز.

اقرا: تقرير يكشف السبب المباشر لوفاة سالا