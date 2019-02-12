تقرير يكشف السبب المباشر لوفاة سالا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ا ف ب)

عرضت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث مصرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني، إيميليانو سالا، الاثنين، الأسباب التي أدت إلى وفاته، في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضي.

وقالت اللجنة إن "إصابات في الرأس والجذع" أدت إلى وفاة اللاعب سالا الذي رحل عن عمر ناهز 29 عاما، وفق ما أوردت "فرانس برس".



وكان سالا قد قضى، إثر تحطم طائرة كانت تقله والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير، من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، إلى العاصمة الويلزية التي انتقل إلى فريقها، كارديف سيتي، المشارك في الدوري الإنجليزي.

وجرى انتشال جثة سالا منتصف الأسبوع الماضي من حطام الطائرة، بينما لا يزال مصير الطيار إيبوتسون مجهولا.

وفي جلسة استماع قصيرة في بورنموث أمام اللجنة التي تبحث في أسباب الوفاة، أظهر تقرير التشريح الأولي أن السبب المباشر للوفاة كان "إصابات في الرأس والجذع"، وأن التعرف إلى الجثة تم من خلال البصمات.

وينص القانون الإنجليزي على إجراء مثل هذه التحقيقات لمعرفة أسباب الوفيات المفاجئة أو غير الواضحة الأسباب. ويهدف هذا النوع من التحقيقات، لتحديد هوية المتوفى ومكان الوفاة وموعدها، إضافة إلى كيفية حدوث حالة الوفاة، من دون تحميل المسؤولية لأي جهة.

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