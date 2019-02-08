رسمياً.. إعلان وفاة إيميليانو سالا بعد تحديد هوية جثته

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّدت السلطات البريطانية، رسمياً، وفاة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا (28 عاماً)، مهاجم نانت الفرنسي السابق.

وجاء هذا التأكيد عقب تحديد السلطات لهوية الجثة التي تمّ انتشالها من حطام الطائرة المنكوبة في بحر المانش، والتي اختفت أثناء إنتقال سالا للإنضماما إلى فريق كارديف سيتي الإنلجيزي قادماً من صفوف ناديه السابق.

وفي بيانٍ لها، أكدّت شرطة دورست أنّ "الجثة التي تمّ جلبها إلى ميناء بورتلاند اليوم، قد تم تحديدها رسمياً على أنها للاعب كرة القدم المحترف إميليانو سالا". ولفتت الشرطة إلى أنه "تم إبلاغ عائلة السيد سالا وكذلك عائلة الطيار ديفيد إبوتسون". وختمت: "تضامننا الكبير معهم جميعاً".

ومع إعلان السلطات الأخير، تنتهي عمليات البحث عن اللاعب الأرجنتيني، وذلك بعد العثور على أجزاء من طائرته المنكوبة في قاع بحر المانش، إذ عثر على الجثة في الحطام، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى التأكد رسمياً أنها تعود للاعب نفسه.

مصدر الصورة: جول.كوم

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