هتافات عنصرية ضد محمد صلاح في لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرض اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى هتافات عنصرية من جماهير نادي وست هام في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



وسبق أن نشر صلاح تغريدة على تويتر، دعا خلالها إلى نبذ العنصرية في كرة القدم.



ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية فيديو، أوضحت خلاله أن أحد مشجعي وست هام أطلق هتافات عنصرية ضد محمد صلاح باعتباره لاعبا مسلما.

وأكد نادي وست هام في تصريح للمتحدث الرسمي، أنه يتبع سياسة العقاب ضد أي شكل من السلوك العنيف والعنصري.

وكان أوباميانغ، مهاجم أرسنال الإنجليزي، تعرض لموقف عنصري، في مباراة فريقه أمام توتنهام، بعدما ألقى مشجع لتوتنهام الموز تجاه أوباميانغ أثناء احتفاله بالهدف الذي سجله لصالح آرسنال في مرمى توتنهام، خلال المباراة التي انتهت لصالح المدفعجية بنتيجة "4-2".

وأبدى الهداف الغابوني عدم رضاه عن العقوبات الضعيفة التي فرضتها السلطات الإنجليزية على مشجع توتنهام المتورط في التصرف العنصري، بعدما غرمته 500 جنيه إسترليني مع حرمانه من دخول المباريات لمدة 4 سنوات.

وتعرض أيضا، رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، لهتافات عنصرية من قبل جماهير تشيلسي، وأعلن تشيلسي عن إيقاف 4 من مشجعيه ومنعهم من حضور المباريات خلال التحقيقات بشأن سلوكهم تجاه رحيم سترلينغ.

اقرا: خبر صادم لمحبي برشلونة