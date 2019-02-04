بعد استئناف البحث.. العثور على طائرة الأرجنتيني سالا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلامية )

عثر على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا، لاعب فريق نانت الفرنسي والذي انتقل إلى كارديف سيتي في بحر المانش.

وأشارت المعلومات الى أن السلطات قامت بإبلاغ عائلة اللاعب الأرجنتيني، بعثور مركب على حطام الطائرة في قاع بحر المانش.

وذكرت التقارير بأنه لم يتم العثور على اللاعب أو الطيار، بعد سقوط الطائرة في بحر المانش حتى الآن، وجاري البحث عنهما خلال الساعات المقبلة.

صورة عرضتها جوسيت بيرنارد ، أحد سكان سورتونفيل ، تظهر مقعد طائرة عثرت عليه على الشاطئ منذ أربعة أيام في سورتونفيل ، شمال غرب فرنسا في 30 يناير ، 2019. وقال المحققون البريطانيون في 30 يناير 2019 كان من "المرجح" أن اثنين من المقاعد التي عُثرت على الشاطئ الفرنسي هذا الأسبوع كانت من الطائرة المفقودة التي تحمل لاعب كرة القدم إميليانو سالا.

وكان سالا قد اختفى في ظروف غامضة خلال رحلته من فرنسا، وذلك من أجل الانتقال والانضمام لصفوف فريق كارديف سيتي.

وبعد أنّ قررت الشرطة إيقاف البحث عنها يوم 24 يناير الماضي، ألا أنّ إحدى المنظمات المتخصصة قررت استئناف عمليات البحث بعد حصولها على تبرعات من قِبل العديد من اللاعبين، أمس الأحد .

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