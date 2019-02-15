مكلارين تطلق سيارتها الجديدة لسباقات فورمولا1

أخبار الآن | ووكينغ - إنكلترا ( وكالات )

كشف فريق ماكلارين رسميا عن سيارته الجديدة " أم سي أل 34 " التي سيستخدمها في موسم 2019 من بطولة العالم للفومولا 1.



وأقام فريق ماكلارين حدثا في مصنعه في مدينة ووكينغ، للكشف عن السيارة الجديدة التي تميزت مجددا بألوانها البرتقالية التي اعتمدها الفريق العام الماضي أيضا، اضافة الى اللون الأزرق.



و تشهد السيارة تعديلات جذرية في تصميم الفتحات الجانبية وفي تصميم مقدمة السيارة، مع تغيير نهج و فلسفة التصميم التي اتبعها الفريق بالكامل، و ذالك بالترافق مع التغييرات الملحوظة في تصميم اللوحات الجانبية خلف العجلات الأمامية.

و تستمر مساعي فريق ماكلارين للعودة و المنافسة في الصدارة، و ذالك بعد التدهور الملحوظ في مستوى الأداء على مدار الأعوام الأخيرة، حيث شهد الفريق تغييرات عديدة على مدار الفترة الشتوية في محاولة لتحقيق مكاسب في الأداء مع السيارة التي تستخدم وحدة طاقة رينو.

كما يستعين فريق ماكلارين بتشكيلة سائقين مختلفة في 2019، مع ترقية لاندو نوريس الذي سيشارك في موسمه الأول في البطولة ليزامل الاسباني كارلوس ساينز الذي يستعد للمشاركة مع فريق ماكلارين بعد رحيله عن رينو نهاية العام الماضي.

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