مانشستر يونايتد يجدد عقد مدافعه آشلي يونغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

اعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه آشلي يونغ وقع عقدا لمدة عام إضافي ليظل في أولد ترافورد حتى نهاية موسم 2019-2020.

وكان عقد يونغ (33 عاما) الذي يستطيع شغل أكثر من مركز، ينتهي في يونيو المقبل، لكنه أبدى في الأيام الأخيرة رغبته بالبقاء في صفوف "الشياطين الحمر".

وانضم الدولي الإنجليزي في "أولد ترافورد" عام 2011 قادما من أستون فيلا، ودافع عن مان يونايتد في 227 مباراة وسجل 17 هدفا، كما توج معه بخمسة ألقاب عدة أبرزها البريميرليغ (2012-2013) وكأس إنجلترا (2015-2016) والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 2017.

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