شباب_crew | فيديو للمشجعين بعد انقضاء مباراة فلسطين وسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

مباراة حماسية جرت الأحد أضاءت مساء إمارة الشارقة بالأمس ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأسيوية التي تستضيفها الإمارات.

وعلى الرغم من انقضاء المبارة بالتعادل السلبي ، إلا أن جماهير الفريقين كانا في أعلى درجات حماسهم، من قلب الحدث ومن مدينة الشارقة وصلنا عبر مجموعة شباب_crew التابعة لأخبار الآن على فيسبوك هذا الفيديو الذي أرسله لنا الصديق Adnan Best

وعلى الرغم من التوقعات التي رجحت فوز المنتخب السوري إلا أن إمكانيات الفريق الفلسطيني صمدت أمام الضغط الشديد الذي تعرضت له وخاصة في الهجوم بقيادة عمر السومة وعمر خريبين، المواجهة لم تشهد الاثارة والفرص الاثارة المتوقعة وخاصة من نسور قاسيون الذي خذل جماهيره.

المنتخب السوري بدأ المباراة مهاجماً فأضاع عمر خريبين فرصتين، وظهر واضحاً اعتماد المنتخب الفلسطيني على اللعب بتكتيك دفاعي وبتثبيت 6 لاعبين في الخط الخلفي وامامهم 3 لاعبين نجحوا بتعطيل كل الهجمات السورية التي قادها عمر السومة الذي لم يكن في يومه فلم يظهر كالعادة بتحركاته وتمريراته وأهدافه.

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