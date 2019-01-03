مانشستر يونايتد يواصل صحوته بالفوز على نيوكاسل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



استمر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صحوته منذ تولى سولسكيار الإشراف عليه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو وحقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه على نيوكاسل بهدفين نظيفين.

ووجد الشياطين الحمر صعوبة في اختراق دفاع نيوكاسل ، لكن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو نجح في افتتاح التسجيل بعد نزوله مباشرة، عندما استغل كرة مرتدة سددها ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة ولم يلتقطها حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا ليتابعها داخل الشباك.

ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة مررها فيها لوكاكو الكرة باتجاه التشيلي ألكسيس سانشيز العائد الى الملاعب بعد إصابة ابعدته خمسة اسابيع ليمرر كرة حاسمة باتجاه راشفورد المنفرد بالحارس ويودعها شباكه

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