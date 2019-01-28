الكاف يعلن عن الموعد الجديد لأمم إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا موعد كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة بمصر.

وأقر الاتحاد الإفريقي بأن البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي يوم 13 يوليو بدلاً من 14 يونيو، وذلك بعد طلب مصر والدول العربية بتأخير انطلاقها لمدة أسبوع حتى انتهاء شهر رمضان

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 ، ونسخة 1974، ونسخة 1986، وكذلك نسخة 2006

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