العراق وإيران إلى الدور الـ 16 من كأس آسيا 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

انتهت المواجهة المنتظرة بين إيران والعراق اليوم الأربعاء، بالتعادل السلبي أداء ونتيجة ما جعل إيران تعبر إلى دور الـ16 متصدرةً مجموعتها الرابعة في كأس آسيا 2019.

وبهذا الفوز أصبح رصيد إيران 7 نقاط متصدرةً بفارق الأهداف عن أسود الرافدين الذين ملكوا الرصيد ذاته، وفيتنام ثالثةً بـ3 نقاط واليمن رابعةً بلا نقاط.

وكان منتخبا إيران والعراق قد ضمنا تأهلهما منذ الجولة الثانية، وخاضا مباراة القمة لتحديد المتصدر، وتلعب إيران في الدور المقبل مع ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة او السادسة، فيما يواجه العراق متصدر الخامسة "قطر أو السعودية".

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