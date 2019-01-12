نجم التنس البريطاني موراي يعلن عن إعتزاله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن البريطاني أندي موراي المصنف أول عالميا سابقا، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن الآلام الناتجة عن إصابته، سترغمه على اعتزال كرة المضرب هذا العام.



وكشف موراي (31 عاما)، والذي لم يتمكن من حبس دموعه أنه يرغب في أن تكون مشاركته الأخيرة على الملاعب، في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تقام في يوليو المقبل، الا أن وضعه البدني قد يضطره للتوقف بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى، والتي تنطلق الاثنين.

وقال موراي في مؤتمر صحافي في ملبورن:"يمكنني أن ألعب لكن مع قيود. وجود هذه القيود والألم يمنعاني من التمتع بالمنافسة أو التمارين". بحسب وكالة فرانس برس.

ويعد موراي من "الأربعة الكبار" في عالم كرة المضرب، إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، والإسباني رافايل نادال الثاني، والسويسري روجيه فيدرر الثالث، على رغم أن الإصابة والعملية الجراحية التي أجراها مطلع العام الماضي، أبعدتاه لأشهر طويلة عن الملاعب، وساهمتا في تراجع ترتيبه الى 230 عالميا حاليا.

وتنبع رغبة موراي في إنهاء مسيرته في ويمبلدون، انطلاقا من العلاقة الخاصة التي تربطه بها، اذ أحرز لقبها مرتين (2013 و2016) من ضمن ألقابه الثلاثة في بطولات الغراند سلام.

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