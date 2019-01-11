والد نيمار ينفي تقارير طلب البرازيلي العودة لبرشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



نفى والد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأنباء التي تحدثت عن طلب نيمار العودة إلى برشلونة في 5 مناسبات سابقة.

ونشر والد نيمار صورة للخبر، الذي يتحدث عن رغبة نجله بالعودة إلى برشلونة، وكتب عليها: "أخبار مزيفة".

وأفادت صحف إسبانية، أن نيمار أجرى اتصالاً شخصيًا بجوسيب ماريا بارتوميو، للإعراب له عن رغبته في العودة واللعب بقميص البلوجرانا مجددًا.





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