لماذا طالب النجم "رونالدينيو" بحجب الرقم 10 بعد ميسي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من المؤكد أن "رحيل ميسي" سيأتي لا محالة، وهو الرحيل الذي سيؤلم الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وبالأخص عشاق النادي الكاتالوني، هذا اليوم سيكون مصدر حزن للجميع حينما يغادر البرغوث المستطيل..

في حقيقة الأمر، هناك عدد قليل في تاريخ الكرة تمكنوا من إحداث مثل هذا التأثير على كرة القدم، ومنهم البرغوث الأرجنتيني حامل الرقم 10 في صفوف برشلونة، حينها سيتخلى عن رقمه للاعب آخر، وهو ما يخشاه أسطورة برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق "رونالدينيو"، الذي طالب بحجب رقم 10 بعد اعتزال "ليونيل ميسي"..

في هذا السياق قال "رونالدينيو" عن ميسي: "إنه الأفضل في التاريخ بلا شك"، مضيفا: "لم يقم أحد بما قام به ميسي. أتمنى أن يلعب 20 عاما آخر. كل من يحب الكرة، سيحب بقاءه هنا لفترة أطول". وتابع أسطورة كرة القدم البرازيلي في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أنه عندما سيغادر، لن يتمكن أحد من الحصول على رقم 10 بعده"..

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