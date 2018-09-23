رونالدو قبل المواجهة القادمة.. رقم خيالي في طريقه لكشف السر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الوقت الذي نجح فيه "كريستيانو رونالدو" في كسر عقدة تهديفية صغيرة وهز الشباك في إيطاليا أخيرا، بات الجدل قائما حول الورقة الحمراء التي تلقاها "الدون" في لقاء فريقه بفالنسيا في أولى مشاركاته الأوروبية، وتتجه الأنظار اليوم من جديد إلى "كريستيانو" نجم السيدة العجوز حيث يحل يوفنتوس ضيفا على "فروزينوني" في خامس جولات الدوري الإيطالي.

لكن أهداف رونالدو، وواقعة الطرد المثيرة للجدل ليسا كل ما يتعلق بالنجم البرتغالي الذي يدخل مباراة الليلة وفي جعبته رقم مذهل، ليس كرويا هذه المرة وإنما "مالي" بالأساس فرونالدو، (33 سنة)، الذي أقام الدنيا وأقعدها بانتقاله

من ريال مدريد إلى يوفنتوس قبل أشهر، يتقاضى بمفرده راتبا يساوي 3 مرات أكثر مما يتقاضاه لاعبو فريق فروزينوني بأكمله.

ويحصل صاروخ ماديرا من يوفنتوس على نحو 28 مليون جنيه إسترليني (نحو 36.5 مليون دولار أمريكي) سنويا، وفي المقابل يخصص فريق فروزينوني، رواتب بقيمة 9.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) للفريق الأول بأكمله.

ولا يحصل اللاعب الأعلى أجرا في "فروزينوني"، وهو جويل كامبل لاعب أرسنال السابق، سوى على نحو مليون دولار سنويا، بعد انضمامه للفريق هذا الصيف، في وقت يتقاضى لاعب ريال مدريد السابق أكثر من 700 ألف دولار في الأسبوع الواحد. أرقام مذهلة تكشف حقيقة ما يتقاضاه نجم يوفنتوس، وربما تبرر سبب رحيله المفاجئ عن عرين الفريق الملكي، علما بأنها تصب أيضا في اتجاه تصريحات صدرت حديثا عن رئيس ريال "فلورنتينو بيريز"، اعتبر خلالها أن رونالدو رحل عن سانتياغو برنابيو "لأسباب شخصية".

وعبر بيريز عن "سعادته" ببيع رونالدو بـ 100 مليون دولار، إذ قال إنه لم يحصل على عرض أفضل من ذلك من أي فريق للظفر بخدمات البرتغالي، في تصريح "قاس" بحق أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد "ألفريدو دي ستيفانو" باعتراف بيريز نفسه، ويعتقد على نطاق واسع أن سبب الخلاف بين رونالدو وبيريز "مادّي"، وينتظر المتابعون ما سيتحدث عنه رئيس النادي الملكي في مؤتمر صحفي، الأحد.



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