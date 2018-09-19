ليفربول يفوز على سان جرمان ونابولي يتعادل مع النجم الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق ليفربول الانجليزي على ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-2 في المباراة التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي نفس المجموعة تعادل فريق نابولي الايطالي مع فريق النجم الأحمر الصربي بدون اهداف.



فعلى أرضية ملعب "أنفيلد"، تقدم أصحاب الأرض، عبر اللاعب الإنجليزي المخضرم، دانييل ستوريدج، والذي لعب أساسياً بدلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 30.

وبعد ست دقائق على هدف ستوريدج، عزز مواطنه جيمس ميلنر، تقدم "الريدز" من علامة الجزاء، قبل أن يقلص الفريق الباريسي الفارق عبر البلجيكي توماس مونايين، عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، نجح أمراء العاصمة الفرنسية بتسجيل هدف التعادل عبر الفرنسي كيليان مبابي، عند الدقيقة 83، قبل أن يقتنص فيرمينيو هدف الفوز لليفربول في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

بدوره، لم يقدم النجم المصري محمد صلاح الأداء المرجو منه في المباراة، كما أن حادثة عدم تمرير الكرة تكررت معه في هذه المباراة، من زميليه، السنغالي ساديو ماني، وستوريدج.

أما عن أفضل لاعب ليفربول في المباراة، فقد قدم اللاعب الهولندي جورجينيو فاينالدوم أداء مميزاً وكان في أفضل حال على الصعيد البدني والذهني وكذلك الحال مع الظهير الإنجليزي الأيمن ترينت أرنولد.

وفي نفس المجموعة تعادل فريق نابولي الإيطالي مع نظيره سرفينا زفيزدا الصربي سلبيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد ستار ستاديوم ضمن مباريات الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحاول فريق نابولي السيطرة على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، من أجل اختراق دفاع الخصم بأكثر من كرة عرضية، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل فيما اعتمد فريق سرفينا زفيزدا على الهجمات المرتدة.

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