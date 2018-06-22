سويسرا وصربيا في مواجهة تاريخية بالمونديال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



يلتقي منتخب سويسرا نظيره منتخب صربيا، في المواجهة التي يستضيفها ملعب كالينينغراد في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال روسيا 2018، وسوف تكون مواجهة اليوم بين المنتخبين مواجهة تاريخية كونها الأولى تاريخيا بين الفريقين ويدخلها منتخب صربيا وهو في المركز الأول للمجموعة الخامسة بعد الفوز في المباراة الأولى أمام كوستاريكا، بينما يدخل منتخب سويسرا وفي جعبته نقطة من التعادل أمام البرازيل.

ورأى كولاروف ان منتخب بلاده في موقع يؤهله حسم التأهل، محذرا في الوقت نفسه من الاستخفاف بالمنافس السويسري. وقال "من المهم جدا ان النقاط الثلاث (للمباراة الأولى) في حوزتنا، لكن الامور لم تحسم"، أضاف "سويسرا هي أصعب مباراة لنا (...) لا اريد الدخول في الحسابات الآن. في حال تعادلنا لن تسير الامور بشكل جيد، نريد الفوز بالطبع".

وتخوض سويسرا المونديال الحالي وهي تحتل المركز السادس في تصنيف الفيفا، وهي بلغت ربع النهائي ثلاث مرات آخرها عام 1954. أما صربيا، فتعود الى النهائيات بعد غيابها عن النسخة الأخيرة، ويعتمد بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب سويسرا على مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية أمثال ليشتنشتاينر نجم اليوفنتوس الإيطالي، وكذلك شاكيرا لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، جرانيت شاكا، نجم الأرسنال الإنجليزي.

بينما يعتمد ملادين كرستاييتش المدير الفني لمنتخب صربيا على مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم قائد الفريق وصاحب هدف الفوز على كوستاريكا كولاروف لاعب فريق روما الإيطالي، ونيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد، وجرويتش لاعب ليفربول.

مصدر الصورة موقع (newsxind)

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