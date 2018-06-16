تعادل بهدف لمثله بين الأرجنتين و آيسلاندا

... سحرة البيرو يتوقعون وصول البرازيل والأرجنتين لنهائيات المونديال يشهد هذا الحدث الكروي الكبير دائما، وحتى قبل ان ينطلق طقوسا وتنبؤات بمن سيفوز في النهاية

... نهائي كأس العالم اليوم بحضور زعماء دوليين وخطة أمنية الأكبر في تاريخ البرازيل قالت السلطات البرازيلية إنها تجهز لأكبر عملية تأمين تشهدها مدينة ريو دي جانيرو على الإطلاق، استعدادا لنهائي كأس العالم اليوم الذي سيقام عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة

... الفيفا يصدم العرب والجزائريين ! رغم التألق في المونديال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يصدم الجزائريين!

... المنتخب المصري يخوض أول تمريناته في روسيا بعد ساعات من وصوله، أدى المنتخب المصري تدريبه الأول في غروزني بمشاركة جميع اللاعبين عدا محمد صلاح الذي أدى بعض التدريبات العلاجية.

... الجيل الكروي الناشئ في الأردن يتطلع للعالمية مع اقتراب كأس العالم، تتزاحم الأحداث الرياضية، ويسود الحماس الأندية. الجيل الكروي الناشئ في الأردن يتابع الاحداث بشغف، ويجد نفسة أكثر حماسا لملاقاة الكرة يوميا.