تعادل بهدف لمثله بين الأرجنتين و آيسلاندا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
انطلقت احداث مباراة الأرجنتين وأيسلندا ، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ويلعب المنتخبان في المجموعة الرابعة، التي تضم معهما، منتخبي كرواتيا ونيجيريا.و تقدم سيرجيو اغويرو للارجنتين في الدقيقة 19 فيما احرز الفريد فينيو هدف التعادل لايسلندا في الدقيقة 23 فيما لازالت احداث المباراة مستمرة مع نهاية شوطها الاول
الدقيقة 64: ضربة جزاء ضائعة من لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي..
نهاية المباراة.