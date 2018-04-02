كلوب يعلق على موقعة الابطال امام السيتي

أخبار الآن | ليفربول - انجلترا (وكالات)

تعهد يورغن كلوب مدرب ليفربول "بالكثيرِ من الإثارة" عندما يلعبُ فريقه أمامَ غريمهِ الإنجليزي مانشستر سيتي في دورِ الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غدٍ الأربعاء، قائلا إن فريقهُ يستطيعُ وهو في قمةِ مستواه تحدي كافة التوقعات وبلوغ الدور قبل النهائي للبطولة.

وسيحلُ سيتي ضيفا على ليفربول في انفيلد في ذهابِ دورِ الثمانية ليواصلا الصراعَ بينهما والذي شهدَ تسجيلَ 12 هدفا في آخرِ مباراتين جمعت بينهما.

وقال كلوب للصحفيين: "إذا ما كان لدي الخيار لمشاهدة مباراة في دوري الأبطال يوم الأربعاء فإنني سأشاهد تلك المباراة (بين فريقه وسيتي)".

وأضاف "اعتقد أن المباراة ستكون خططية، لكن الإثارة ستعم أجواء اللقاء وهذا رائع. وستقام في إنفيلد على أي حال لذا فان الأجواء ستكون رائعة لمتابعتها".

وخسر ليفربول 5-صفر في الدوري على إستاد الاتحاد في سبتمبر الماضي عقب طرد المهاجم ساديو ماني لكن ليفربول ثأر لهزيمته بالفوز في انفيلد 4-3 في يناير الماضي.

وظلت هذه هي الهزيمة الوحيدة لسيتي في الدوري هذا الموسم.

وعلى الرغم من الهزيمة، ظل فريق المدرب بيب غوارديولا مبتعدا بفارق 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

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