"نيمار" عازم على الرحيل.. ولن يظل برفقة "باريس سان جرمان"..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

من الواضح أن انتقال "نيمار" إلى فريق "باريس سان جرمان" الفرنسي لم يكن موفقا بل كان فاشلا، حيث قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن النجم البرازيلي وصاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، "نيمار جونيور" يريد تصحيح هذه الخطوة عبر الانتقال إلى ناد إنجليزي، وهو ما لم لم يكن متوقعا حينما انتقل من صفوف برشلونة..

كما أكدت صحيفة "دون بالون" أن البرازيلي يفكر في الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي وتحديدا في "مانشستر يونايتد" تحت قيادة البرتغالي "جوزيه مورينيو"، في الوقت الذي استبعد فكرة الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني، وذلك بسبب بعض المخاوف التي تطغى عليه..

لأنه ببساطة يعتقد اللاعب أن "جماهير نادي "ريال مدريد" لن تتقبل فكرة قدومه لإنضمام إلى صفوفه، لأنه كان يلعب سابقا في مع الفريق الند "برشلونة"، وبحسب الصحيفة فإن اتفاقا مبدئيا كان قد تم بين اللاعب والنادي الإنجليزي..

الجدير بالذكر، أن نيمار انتقل من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس "سان جيرمان" بصفقة وصلت إلى 222 مليون يورو..

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