ريال مدريد وليفربول أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

بات ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عفب فوز الملكي على مضيفه باريس سان جيرما (2-1) وتعادل الريدز مع بورتو من دون أهداف في المباريات التي اقيمت يوم الثلاثاء.

وهز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" شباك الحارس الفرنسي ألفونسي أريولا، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة بالمقاس من الجهة اليسرى من زميله لوكاس فاسكيز، الذي تلقى كرة بينية رائعة من الفنان ماركو أسينسيو، على ملعب "حديقة الأمراء".

وعزز الدون رونالدو، الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ، تربعه على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة، برصيد 12 هدفا. وتلقى الفريق الباريسي ضربة موجعة عند الدقيقة 66 بطرد صانع ألعابه الإيطالي ماركو فيراتي، إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وأدرك الأوروغوياني أدينسون كافاني، التعادل للفريق الباريسي، رغم النقص العددي في صفوفه، في الدقيقة الـ 70، عندما اصطدمت الكرة به ودخلت شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس. بيد أن البرازيلي كاسيميرو وضع الفريق الملكي في المقدمة مرة أخرى، قبل عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.

ومن جهة أخرى تأهل ليفربول لربع النهائي بالرغم من تعادله على أرضه مع ضيفه بورتو البرتغالي من دون أهداف. وضمن الفريق الإنجليزي التأهل لربع النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب في البرتغال بخمسة أهداف دون مقابل.



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