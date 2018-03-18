تقارير: نيمار يدرس إمكانية العودة إلى الدوري الإسباني

أخبار الآن | برازيليا - البرازيل - (وكالات)

يبدو أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لا يود بالفعل مواصلة اللعب في صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وكان صاحب الـ"26" عامًا قد انضم للنادي الباريسي في الصيف الماضي، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو؛ ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتفيد العديد من التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعي بقوة لضم اللاعب في الصيف المقبل، في ظل رغبته في العودة إلى الليجا مرة أخرى؛ رغم تمسك إدارة الباريسيين ببقاء اللاعب (طالع التفاصيل).

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا من صحيفة "يونيفيرسو أون لاين" البرازيلية، والتي أوضحت أن هناك خمسة أسباب تدفع "نيمار" للرحيل، والتي جاءت كالتالي:

"الأخطاء التي ترتكب ضده".. هي واحدة من الأسباب الرئيسية وراء رغبة نيمار في الرحيل، حيث يتعامل الخصوم معه بشكل عنيف جدًا؛ حيث يرتكب ضده أخطاء بُمعدل 5.7 خطأ في المباراة الواحدة بعكس الأربع سنوات التي قضاها في إسبانيا كان المُعل 3.2.

"الحكام".. يرى اللاعب أنه يعاني من التحكيم في فرنسا، حيث يعتقد في عدم وجود حماية كاملة له في المباريات، وهو دائم الشكوى من الحكام، وفي إحدى المرات تحدث مع حكم، وطرده الأخير وتم إيقاف نيمار لمباراتين.

"المستوى الفني".. تفاجأ نيمار بمستوى الدوري الفرنسي؛ حيث رآه بعيدًا عما كان يتوقعه، وأساس ذهابه إلى فرنسا هو كان من أجل تحقيق الكرة الذهبية، ولكن خاب أمله من مستوى البطولة.

"الملاعب".. أبدى اللاعب استيائه من أرضيات الملاعب في الدوري الفرنسي، والذي يعتبرها سيئة للغاية، بسبب العشب الطويل والعديد من الثقوب، وهو يرى أن هذا يجعله معرضًا أكثر للإصابات.

"التركيز".. لا يحب نيمار الطريقة التي يتعامل بها النادي الباريسي في المباريات بالدوري الفرنسي، ولا يُعجبه أيضًا المبيت في فندق قبل المباراة بيوم، عكس ما كان يحدث في برشلونة.

يُذكر أن "أنترو هنريكي" المدير الرياضي للنادي قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يضمن بقاء اللاعب داخل صفوف النادي في الموسم المقبل. (طالع التصريحات).

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