مجددا.. "ليفربول" يرغب في خطف لاعب آخر من أرسنال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (eurosport)

مع إنطلاق سوق انتقالات الشتاء في الساعات الأولى من صباح الأول من يناير/ كانون الثاني سنة 2018، بدأت الأندية الكبرى في التحرك لتأمين انتقالات بعض اللاعبين، وتميزت الفرق الانجليزية خلال هذا الموسم بتربصها لخطف اللاعبين..

إذ ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي "ليفربول" يضع أنظاره على اللاعب "جاك ويلشير" لاعب خط وسط ونجم نادي ارسنال الإنجليزي من أجل التعاقد معه فور نهاية الموسم الحالي 2017-18، وذكرت تلك التقارير أن اللاعب الدولي الإنجليزي يلعب في موسمه الأخير مع "الغانرز"، لينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم، لهذا السبب يرغب ليفربول في إغرائه من أجل ضمه إلى ملعب "آنفيلد رود" في صفقة انتقال مجاني.

فيما تنوي إدارة الريدز التقدم بعرض أفضل من العرض الذي سيقوم ارسنال بتقديمه من أجل تجديد عقد ويلشير، حيث أبدت إدارة ليفربول موافقتها على إعطاء اللاعب راتبه الحالي المُقدَّر بـ90,000 جنيه استرليني أسبوعياً.

يسعى يورغن كلوب المدير الفني للريدز من أجل تدعيم خط وسط الفريق خاصة مع اقتراب رحيل الألماني إيمري تشان عن الفريق، وذلك بسبب نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم أيضاً، يُذكر أن ويلشير /26 عاماً/ كان قد غاب عن المشاركة في المباريات مع ارسنال منذ بداية الموسم، لكنه استعاد لياقته البدنية في الفترة الأخيرة وسيُمثل إضافة قوية لخط وسط الريدز في حالة الانتقال إليهم في الصيف..

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