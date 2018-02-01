5 ملايين طلب لتذاكر مونديال 2018.. فما هي الدول الأكثر طلبا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، تلقي نحو خمسة ملايين طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، خلال المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر. وأوضح الفيفا أنه تلقى طلبات لشراء إجمالي أربعة ملايين و905 ألاف و169 تذكرة، وهو ما يفوق العدد المطروح، وبالتالي ستجرى عملية اختيار عشوائي.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى، التي انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهدت بيع إجمالي 742 ألفا و760 تذكرة. وكشف الفيفا عن الدول التي جاءت في المراكز الأولى في قائمة الأكثر طلبا لتذاكر المونديال، وقد جاءت روسيا في الصدارة حيث سجلت طلبات لمليوني و503 ألاف و957 تذكرة.

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وسجلت ألمانيا طلبات لـ 338414 تذكرة والأرجنتين 186005 تذاكر والمكسيك 154611 تذكرة والبرازيل 140848 تذكرة وبولندا 128736 تذكرة وأسبانيا 110649 تذكرة وبيرو 100256 تذكرة وكولومبيا 87786 تذكرة والولايات المتحدة 87052 تذكرة وهولندا 71096 تذكرة.

وفي 13 مارس/آذار ، تنطلق المرحلة المقبلة من عملية بيع تذاكر مباريات البطولة التي تحتضنها 11 مدينة روسية خلال الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز.

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