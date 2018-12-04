مبابي يحصد جائزة "كأس كوبا" لأفضل لاعب شاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توج لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي بـ "كأس كوبا" لأفضل لاعب واعد لعام 2018، وذلك في حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة.

وبات مبابي الذي سيحتفل في 20 ديسمبر بعيد ميلاده العشرين، أول لاعب ينال هذه الكأس "تحمل اسم النجم الفرنسي الراحل ريمون كوبا"، والتي استحدثتها المجلة الفرنسية هذا العام ضمن جوائزها.

ويتم اختيار اللاعب الواعد في عملية تصويت يشارك فيها 33 من الذين لا يزالون على قيد الحياة، من المتوجين السابقين بجائزة الكرة الذهبية.

وقال مبابي بعد تسلمه الكأس "أنا سعيد جدا بهذه الجائزة التي تكافئ عاما برباعية مع باريس سان جرمان محليا "الدوري والكأس وكأس الأبطال وكأس الرابطة"، إضافة ما حققته مع زملائي في المنتخب الوطني".

وبرز مبابي بشكل كبير في مونديال روسيا 2018، وساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب الثاني له في تاريخه.

وسجل مبابي أربعة أهداف في مونديال روسيا، بينها هدف في المباراة النهائية التي فاز بها منتخب بلاده على كرواتيا 4-2. وأصبح في عمر 19 عاما وستة أشهر، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية لكأس العالم بعد الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل بعمر السابعة عشر و8 أشهر في مرمى السويد "5-2" في نهائي عام 1958.

وأكد الفرنسي الذي يبرز أيضا هذا الموسم مع فريقه أن "هدفي المقبل هو أن أرفع كل شيء "على صعيد الألقاب"، معتبرا أن ذلك سيحصل ببذل الجهد "ولن أفوز بشيء من دون مساعدة زملائي".

وانضم المهاجم السريع الى نادي العاصمة في صيف 2017 قادما من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليون يورو، ما جعل منه ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، خلف زميله نيمار الذي انضم الى سان جرمان في صيف العام نفسه من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليونا.

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