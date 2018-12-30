بعد ضربة جزاء.. رونالدو يتربع على عرش "الكالتشيو" بـ14 هدفاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تربّع النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، على عرش هدافي الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بعد أحرازه الهدف الـ14 في الموسم، خلال اللقاء الذي جمع فريقه يوفنتوس مع فريق سامبدوريا، في إطار مباريات الجولة الـ19 والأخيرة في مرحلة الذهاب من الدوري لموسم 2018-2019.

ففي الدقيقة الـ64، تمّكن رونالدو من إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاءٍ بالتخصص، ليسجل بذلك هدفه الـ14، ليأتي بعده كريشتوف بياتك، مهاجم جنوى برصيد 13 هدفاً وفابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا في المركز الثالث برصيد 12 هدفاً.

وجاء هذا الهدف إثر احتساب الحكم فاليري ضربة جزاء ليوفنتوس، بعد عودته إلى تقنية الـ"Var" وذلك بعد لمسة يد لأحد مدافعي سامبدوريا.

للمزيد:

ليفربول يسحق أرسنال بخماسية ويحلق في الصدارة