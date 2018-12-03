من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية اليوم؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتجه أنظار عشاق المستديرة حول العالم إلى حفل "الكرة الذهبية" الليلة ، الجائزة يتم منحها لأفضل لاعب في العالم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ويقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس اليوم

وسط تقارير تشير إلى احتلال اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش صدارة التصويت متفوقاً على النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والفرنسي أنطوان غريزمان.

وفي حالة صدق هذه التنبؤات، فإن الوقت سيكون قد حان لإنهاء هيمنة الثنائي الأفضل في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، واللذين تقاسما الفوز بالجائزة على مدار العقد الأخير.

وعلى الرغم من أن الجائزة لن تفصح عن اسم جديد خارج التكهنات الدائرة، إلا أن المجلة ذائعة الصيت تتكتم بشدة على من سيحظى برفع الجائزة صاحبة المقام الرفيع.



اختارت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازلياً بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.

ويعتمد الصحفيون في اختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم، بجانب مهارة اللاعب واحترافه في الملعب، بالإضافة إلى مسيرته.

وستمنح المجلة جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب ولاعبة فى العالم، بجانب جائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد.

وقالت المجلة الفرنسية، إنها ستكشف عن القوائم النهائية للمرشحين للحصول على الجوائز الثلاث في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، عبر الموقع الرسمى للمجلة.

وتحدد العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت السعودية موعداً لبدء توافد المدعوين لحضور الحفل بجانب المرشحين لحصد الجوائز الثلاث، فيما تحدد الحادية عشرة مساءً موعداً لبدء الحفل الذي سيقام في قاعة "جراند بلاسيس" في باريس.

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