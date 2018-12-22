إيمري يكشف عن مستقبل أوزيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال الإنجليزي أن اللاعب مسعود أوزيل سيكون ضمن التشكيلة، التي ستواجه بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حيث قال أيمري خلال مؤتمر صحفي بأنه يحتاج لجهود صانع اللعب الألماني وكل لاعب يمتلك ذهنية جديدة ويمنح الفريق من كفاءته، مضيفاً أن اللاعب يملك مستقبلاً مع الفريق.



كما قال: "كل لاعب يريد أن يشارك وأن يكون مستعدا لمساعدة الفريق وقت الحاجة إليه. يشعر أي لاعب بإحباط إذا لم يشارك".

وتابع: "لكنني تحدثت معه ومع انتظامه في الموسم أبلغته بما نحتاجه منه وهو ملتزم بمساعدتنا من خلال شخصيته ومهارته عندما يشارك ولو لدقائق في المباراة".

وكان أوزيل، المنضم إلى النادي اللندني منتقلا من ريال مدريد في 2013 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار)، خارج التشكيلة بشكل متكرر في آخر شهرين، حيث كانت البداية بسبب إصابة في الظهر ثم بسبب ارتفاع اللياقة البدنية لبعض الفرق المنافسة كما أوضح إيمري.

وغاب أوزيل (30 عاما) عن تشكيلة أرسنال في الخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، الأربعاء الماضي، وحين سئل المدرب الإسباني عن مستقبل أوزيل مع الفريق رفض إيمري بشكل متكرر التأكيد على التمسك بصانع اللعب الألماني.

وظهر إيمري أكثر إيجابية بشأن أوزيل في مؤتمر صحفي، الجمعة، مع تطلع أرسنال صاحب المركز الخامس في تجاوز آثار الهزيمة أمام توتنهام ومن قبلها الخسارة 3-2 أمام ساوثمبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع.

يذكر أن عقد أوزيل مستمر مع أرسنال حتى 2021، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي ربما يسمح للاعب بالانتقال في يناير 2019، إذ يعتبر لاعب الوسط واحدا من أعلى اللاعبين راتبا، ويجني ما يقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وسيخوض أرسنال 3 مباريات في فترة مكدسة بالمباريات مع عيد الميلاد قبل نافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.

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