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محمد بن راشد: العين فريق يعشق البطولات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (تويتر)

بعد فوزه على فريق ريفير بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فريق العين ، مشيراً  إلى أن العين  فريق يعشق البطولات 

وقال الشيخ محمد في حسابه على تويتر: "أسعدنا وأمتعنا وأفرحنا "الزعيم" العيناوي اليوم بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية ٢٠١٨ ... أداء رجولي وبطولي من فريق يعشق البطولات .. الف مبروك .. وعقبال الكأس.."أسعدنا وأمتعنا وأفرحنا "الزعيم" العيناوي اليوم بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية ٢٠١٨ ... أداء رجولي وبطولي من فريق يعشق البطولات .. الف مبروك .. وعقبال الكأس
 

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#رياضة #محمد بن راشد #العبن #كرة القدم

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