غاريث بيل يقود ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قاد النجم الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، فريقه للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على كاشيما الياباني، في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، في الإمارات.

وتأهل ريال مدريد إلى مواجهة العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية، عقب فوز الأخير على ريفربليت الأرجنتيني بركلات الترجيح.



وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، حيث اعتمد ريال مدريد على الهجوم القوي، من أجل خطف هدف مبكر، واعتمد فريق كاشيما الياباني على الهجمات المرتدة.

ونجح غاريث بيل في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 44، قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من مارسيلو، ليسددها غاريث وتسكن الشباك وينهي الحكم الشوط الأول بتقدم الريال.

وواصل بيل في الشوط الثاني، تألقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 53، وبعدها بدقيقتين فقط أحرز النجم الويلزي الهدف الثالث له ولفريقه، ليقود "هاتريك" بيل الريال إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وحاول كاشيما الياباني إدراك هدف شرفي، وبالفعل جاء في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووصل بيل لهدفه السادس في كأس العالم للأندية، وأصبح على بعد هدف واحد من الهدف التاريخي للبطولة رونالدو، الذي سجل 7 أهداف في تلك المسابقة.

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