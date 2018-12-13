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 يانغ بويز ينهي سلسلة اللاهزيمة ليوفنتوس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

استطاع فريق يانغ بويز انهاء سلسلة اللاهزيمة لنادي ريال مدريد الاسباني بعد تغلبه على الاخير بهدفين مقابل هدف ، في مباراة جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وكانت أخر هزيمة ليوفنتوس خارج ملعبه أمام سامبدوريا في شهر نوفمبر من عام 2017.

ولعب يوفنتوس 26 مباراة خارج قواعده بعد الخسارة من سامبدوريا ، لتنتهي السلسلة على يد يانغ بويز ، بعد 23 انتصاراً ، وثلاثة تعادلات.

ولم تمنع الهزيمة يوفنتوس من التأهل متصدراً عن المجموعة ، بعد تجمد رصيده عند النقطة الثانية عشر ، مقابل 10 نقاط للمتأهل الثاني مانشستر يونايتد.

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#دوري أبطال أوروبا #يوفنتوس #يانغ بويز

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