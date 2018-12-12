مدرب ليفربول: هدف صلاح لا يصدق وتصدي أليسون كان انقاذ العمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في المبارة التي حبست الأنفاس ، أثبت محمد صلاح مجدداً أنه لاعب من الصفوف الأولى بعد تحقيقه الفوز لفريقه في المباراة الاسمة أمام ليفربول ، ليتأهل الفريق بفارق ضئيل عن نابولي الذي كان في صدارة المجموعة الثالثة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وأشاد المدرب يورغن كلوب بأداء صلاح الذي سجل هدف فريقه الوحيد كما أشاد بتصدي الحارس أليسون الذي وصفه بـ "إنقاذ العمر"

وشاهد كلوب والجماهير المتوترة باستاد أنفيلد صمود ليفربول في اللحظات الأخيرة وسط شعور بالراحة بعد الإنقاذ المذهل من البرازيلي أليسون، الذي انطلق من خط مرماه ليحرم أركاديوش ميليك من هز شباكه.

وامتدح كلوب، المستوى الرائع، الذي ظهر عليه صلاح خلال المباراة، وتسجيله للهدف الحاسم في تأهل ليفربول للدور ثمن النهائي.

وأوضح كلوب، في تصريحات عقب المباراة: "محمد صلاح سجل هدفا لا يصدق. وأليسون قام بتصدي لا يصدق. كيف فعل هذا ليس لدي أي فكرة".

وقال كلوب: "لا أملك الكلمات لوصف الإنقاذ الذي قام به أليسون. كان إنقاذ العمر".

وتابع: "لم يكن الإنقاذ فقط. أليسون قام بالعديد من الأشياء بهدوء. الإنقاذ كان مذهلا ولا يصدق ولم يسبق أن شاهدت مثل هذا الأمر".

وأضاف المدرب الألماني: "لا أعلم هل يوجد مدرب في العالم فخور بفريقه مثل فخري بهذا الفريق وهؤلاء الرجال".

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