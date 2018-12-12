المغرب يسحب ترشحه من استضافة كأس أمم أفريقيا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتزم المغرب عدم تقديم ملف ترشيحه لتنظيم كأس الأمم الأفريقية للعام الفين وتسعة عشر، خلافًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام. وأكدت تقارير صحفية، أن المغرب سيصدر في الساعات المقبلة، بيانًا يؤكد من خلاله عدم تقديم ترشيحه رسميًا لاستضافة كأس أمم افريقيا.

ويرمي المغرب من عدم استضافته كأس أمم أفريقيا إلى التأكيد بأن المملكة لم تكن وراء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القاضي بسحب تنظيم كأس أفريقيا من الكاميرون. وسيشهد كأس الأمم الأفريقية المقبلة لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا.

ولم يقدم أي بلد أفريقي رسميًا ترشيحه لخلافة الكاميرون، على بعد يومين فقط من انتهاء المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي لتقديم ملفات الترشيح.

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